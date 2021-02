GF VIP 5, Dayane Mello il coming out è una strategia? (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Sono in grado di amare un uomo o una donna senza problemi” ha ammesso Dayane Mello nella casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana in settimana è stata al centro del caos dopo il coming out della scorsa settimana, quando ha confessato i suoi sentimenti a Rosalinda Cannavò. Tommaso Zorzi ha molto criticato il comportamento della modella. Tuttavia sul web si è a lungo parlato di un video in cui Dayane ha ammesso “Come si fa ad andare prima tra una donna e un uomo.” Al Grande Fratello Vip è tempo di resa dei conti, la modella ha quindi difeso la sua presa di posizioni “Parlando con Giacomo è normale che non capisco è come se fosse una domanda. Non so che cosa dirti.” Alfonso Signorini “Adoro questa follia di turno” “È furba, è fatto per prenderci dei fondelli. Ci ha preso per i fondelli” GF ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Sono in grado di amare un uomo o una donna senza problemi” ha ammessonella casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana in settimana è stata al centro del caos dopo ilout della scorsa settimana, quando ha confessato i suoi sentimenti a Rosalinda Cannavò. Tommaso Zorzi ha molto criticato il comportamento della modella. Tuttavia sul web si è a lungo parlato di un video in cuiha ammesso “Come si fa ad andare prima tra una donna e un uomo.” Al Grande Fratello Vip è tempo di resa dei conti, la modella ha quindi difeso la sua presa di posizioni “Parlando con Giacomo è normale che non capisco è come se fosse una domanda. Non so che cosa dirti.” Alfonso Signorini “Adoro questa follia di turno” “È furba, è fatto per prenderci dei fondelli. Ci ha preso per i fondelli” GF ...

