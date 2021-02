Fedez a Sanremo vestirà Versace: la figuraccia di Leone sul divano di Donatella (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Amore, non mettere i piedi sul divano di Donatella!”: la voce imbarazzata e preoccupata di Fedez, che sgrida il figlio Leone, descrive bene l’epilogo della visita dei Ferragnez a casa Versace. E svela alcuni dettagli sulla sua imminente performance sanremese. Ebbene sì: sarà Versace a curare il look di Fedez, in gara insieme a Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome“. L’anno scorso era stata Elodie a portare sul palco dell’Ariston le esclusive creazioni della Medusa, quest’anno toccherà a Federico Lucia, in arte Fedez. Una scelta che non stupisce, data l’amicizia personale che lega Donatella Versace a Chiara Ferragni e a suo marito. Tanto che lui stesso, in tour, ha spesso indossato i suoi ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Amore, non mettere i piedi suldi!”: la voce imbarazzata e preoccupata di, che sgrida il figlio, descrive bene l’epilogo della visita dei Ferragnez a casa. E svela alcuni dettagli sulla sua imminente performance sanremese. Ebbene sì: saràa curare il look di, in gara insieme a Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome“. L’anno scorso era stata Elodie a portare sul palco dell’Ariston le esclusive creazioni della Medusa, quest’anno toccherà a Federico Lucia, in arte. Una scelta che non stupisce, data l’amicizia personale che legaa Chiara Ferragni e a suo marito. Tanto che lui stesso, in tour, ha spesso indossato i suoi ...

matuttappostoh : RT @trasheska: il covid ci sta privando di Chiara Ferragni e Lello in prima fila a sostenere Fedez, tutti vestiti Versace e un possibile pa… - yahoo_italia : VIDEO| #Fedez parte per #Sanremo, il saluto a Chiara e Leone - Ponopomellato : Il costo di fedez e la michielin al fanta sanremo è davvero eccessivo - adorohh : RT @battigiulia: Lo dico subito io a Sanremo tiferò per Fedez per dovere morale e lealtà nei confronti di Lello - RadioSubasio : Fedez parte per Sanremo... e già gli manca la sua famiglia -