Draghi al vertice Ue: "Rinforzare la cooperazione con la Nato" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Secondo giorno del primo vertice Ue per il premier Draghi. Il leader italiano ha chiesto di "Rinforzare la cooperazione con la Nato". ROMA – Secondo giorno del primo vertice Ue per il premier Draghi. Dopo un incontro inaugurale dedicato alla pandemia e ai vaccini, in questo ultimo vertice di febbraio si sono affrontati i temi della Sicurezza e Difesa del Consiglio Europeo. Una riunione che, come riportato dall'Ansa, ha visto ancora una volta il leader italiano assoluta protagonista. Il presidente del Consiglio ha ricordato il bisogno di aumentare il coordinamento con la Nato e, allo stesso tempo, conservare l'autonomia stragegica. La posizione del premier Draghi La Sicurezza e la Difesa dell'Unione Europea ...

