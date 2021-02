Covid: primario Rianimazione Bergamo, 'no a paragoni con prima e seconda ondata' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Quella che si osserva sul fronte contagi da Covid "è una ripresina", che "non è lontanamente paragonabile alla prima ondata di marzo né come numeri, né come gravità dei pazienti. Questo deve essere molto chiaro". Luca Lorini, primario della Rianimazione e della terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni Bergamo, interpellato dall'Adnkronos sull'aumento dei contagi nella regione, è netto: "La situazione è abbastanza chiara. Fino a quando non avremo vaccinato tot persone il virus salirà e scenderà: dipenderà dalle aperture, e questo era atteso". Ma se un piccola ripresa c'è, "non siamo tornati a marzo come dicono alcuni, non è così. La situazione è peggio di due mesi fa ma è lontana anni luce dalla prima e dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Quella che si osserva sul fronte contagi da"è una ripresina", che "non è lontanamente paragonabile alladi marzo né come numeri, né come gravità dei pazienti. Questo deve essere molto chiaro". Luca Lorini,dellae della terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni, interpellato dall'Adnkronos sull'aumento dei contagi nella regione, è netto: "La situazione è abbastanza chiara. Fino a quando non avremo vaccinato tot persone il virus salirà e scenderà: dipenderà dalle aperture, e questo era atteso". Ma se un piccola ripresa c'è, "non siamo tornati a marzo come dicono alcuni, non è così. La situazione è peggio di due mesi fa ma è lontana anni luce dallae dalla ...

