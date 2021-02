Covid | i nuovi colori in vigore da lunedì 1° marzo | ecco dove scattano zone arancioni e rosse

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione, Basilicata e Molise in rossa, Liguria, Veneto e Lazio in giallo. Sono queste le prime conferme che arrivano dai cambi di colorazione scattati in base al monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sulla situazione Coronavirus in Italia. Le nuovescatteranno da(in questo caso il 1°), e non più da domenica come nel Conte II. Possibile passaggio in arancione anche per il Piemonte. Nell’elenco di seguito, le Regioni il cui passaggio di zona è stato confermato. Le Regioni che cambiano colore In aggiornamento Piemonte: arancione Lombardia: arancione Marche: arancione Basilicata: rossa Molise: rossa Liguria: gialla (con eccezioni) Il Molise in rossa su richiesta «Il governo ha accolto la mia richiesta di rendere tutta la regione Molise una ...