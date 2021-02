Boxe, Canelo Alvarez torna sul ring: sfida di comodo contro Avni Yildrim per il Mondiale WBA-WCB dei supermedi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Canelo Alvarez si appresta a tornare sul ring: nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 febbraio, il fuoriclasse messicano sarà in scena all’Hard Rock Arena di Miami per fronteggiare Avni Yildrim. Il Campione del Mondo WBA e WBC dei pesi supemedi metterà in palio le due cinture iridate ad appena due mesi di distanza dal confronto con Callum Smith. Il 30enne partirà con tutti i favori del pronostico contro il modestissimo turco, che ha tutta l’aria di essere il classico avversario di comodo. Si tratterà di una tappa intermedia per il miglior pugile pound for pound in circolazione, un incontro da vincere a tutti i costi (possibilmente per ko) per poi lanciarsi verso quello che potrebbe essere uno dei match più interessanti ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)si appresta are sul: nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 febbraio, il fuoriclasse messicano sarà in scena all’Hard Rock Arena di Miami per fronteggiare. Il Campione del Mondo WBA e WBC dei pesi supemedi metterà in palio le due cinture iridate ad appena due mesi di distanza dal confronto con Callum Smith. Il 30enne partirà con tutti i favori del pronosticoil modestissimo turco, che ha tutta l’aria di essere il classico avversario di. Si tratterà di una tappa intermedia per il miglior pugile pound for pound in circolazione, un inda vincere a tutti i costi (possibilmente per ko) per poi lanciarsi verso quello che potrebbe essere uno dei match più interessanti ...

