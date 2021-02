Vaccini, in Liguria da metà settimana prossima probabilmente si inizia con i docenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra oggi e domani "presenteremo con maggiore accuratezza la seconda parte del piano vaccinale, che riguarda gli under 65 e le categorie prioritarie, come ad esempio le forze dell’ordine e i dipendenti della scuola, che saranno vaccinati da medici di medicina generale: si comincerà con ogni probabilità da metà della settimana prossima, non appena avremo raggiunto scorte sufficienti del siero AstraZeneca e perfezionato l’accordo con i medici di medicina generale”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra oggi e domani "presenteremo con maggiore accuratezza la seconda parte del piano vaccinale, che riguarda gli under 65 e le categorie prioritarie, come ad esempio le forze dell’ordine e i dipendenti della scuola, che saranno vaccinati da medici di medicina generale: si comincerà con ogni probabilità dadella, non appena avremo raggiunto scorte sufficienti del siero AstraZeneca e perfezionato l’accordo con i medici di medicina generale”. L'articolo .

