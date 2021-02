Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 25 febbraio in studio a Giuliano di un’apertura Il presidente è amministratore delegato di astrazeneca Italia confermano in un’intervista che consegneranno all’Europa 180 milioni di dati del secondo trimestre dell’anno di cui 20 milioni all’Italia la Bulgaria intanto protesta contro la società farmaceutica per le mancate forniture di vaccini anti covid e denuncia la violazione degli accordi moderna annuncia nuovi investimenti veramente la produzione ha consegnato delle dosi del suo candidato vaccino specifico contro la variante sudafricana al National Institute of Health statunitensi per lo studio clinico andiamo asi sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo di ...