Scuola | Sottosegretario Sasso | ' priorità è sicurezza | ipotesi Comitato dad va considerata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Laassoluta oggi è la copertura vaccinale. Quindi la messa indelle scuole e una maggiore dignità per il personale scolastico anche se è evidente che in pochi giorni non potremo risolvere ciò che non è stato compiuto finora. Siamo in affanno". A parlare è il nuovoall'Istruzione Rossano(Lega) che conversando con l'Adnkronos si è espresso sulla richiesta avanzata dalDad per tutti a garantire alle famiglie la possibilità di scelta tra didattica in presenza e a distanza in questo momento di crisi della pandemia per le varianti: "è unache deve essere presa in considerazione, coinvolge tanti - afferma - Bisogna capire in che modo poterla legiferare, se temporaneamente è una strada percorribile. ...