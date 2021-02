Sanremo | Morgan contro Bugo per la sua canzone | “E’ quella che fu bocciata” | lui replica | “Ennesima sciocchezza”

(Di giovedì 25 febbraio 2021)attacca nuovamentee questa volta per la sua“Invece sì”, arriva ladel collega Il Festival di2021 non è ancora iniziato e emergono già le prime polemiche. Si tratta di nuovo della bagarre tra, che pare non ancora cessata nonostante sia passato più di un anno fa. Che cosa è accaduto? Ieri sera, mercoledì 24 febbraio, l’ex frontman dei Bluvertigo ha di nuovo attaccato Christian Bugatti, arteper il suo brano “Invece sì”, che presenterà quest’anno al festival dellaitaliana. “Lacon cuiandrà ache presentò due anni fa a Baglioni e fu”, ha ...

IsaeChia : #Sanremo2021, #Morgan svela un retroscena inedito sulla canzone di #Bugo! - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Quella canzone fu bocciata da Baglioni 2 anni fa'. Morgan spara a zero su Bugo #morgan #bugo #sanremo #iltempoquotidiano ht… - tempoweb : 'Quella canzone fu bocciata da Baglioni 2 anni fa'. Morgan spara a zero su Bugo #morgan #bugo #sanremo… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: #Morgan ritorna a polemizzare su #Bugo?? - SecolodItalia1 : Sanremo parte col pasticcio Bugo. Morgan rivela: “Il suo brano fu già scartato dal Festival” (video)… -

In queste ultime settimane,ha condiviso questi brani scartati dain versione demo per accogliere i commenti dei fan sui social. Non ultimo,ha anche annunciato per la prossima ...I ricordi dicorrono indietro a un anno fa , all'esclusione dal Festival di, al "dov'è Bugo" diventato virale un po' ovunque e, naturalmente, alla pandemia che ha inciso in maniera ...Ormai ci siamo, anche quest’anno siamo entrati ufficialmente in clima Sanremo con la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Sarà un’edizione particolare e non potrebbe essere altrimenti, vist ...L'anno scorso ha cambiato il testo della canzone in corsa, mentre era sul palco dell'Ariston. Era la sua inedita forma di protesta contro il ...