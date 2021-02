Quattro regioni, tra cui la Campania, chiedono al governo di chiudere le scuole (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il ministro della Salute Speranza e quello degli Affari Regionali Gelmini hanno incontrato i governatori delle regioni prima del varo del nuovo Dpcm. I presidenti hanno chiesto al governo di far valutare al Comitato tecnico scientifico l’impatto della didattica in presenza e di rivedere la classificazione delle fasce di rischio. Il nuovo Dpcm è previsto per domani ed entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo. Soprattutto il tema della scuola è stato oggetto di scontro con diverse regioni, tra cui Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Campania, che hanno chiesto di rivalutare l’opportunità della didattica in presenza prendendo in esame la circolazione di varianti del Covid. Particolarmente critica, scrive Il Foglio, la posizione del governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha dichiarato: «Se vogliamo la scuola ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il ministro della Salute Speranza e quello degli Affari Regionali Gelmini hanno incontrato i governatori delleprima del varo del nuovo Dpcm. I presidenti hanno chiesto aldi far valutare al Comitato tecnico scientifico l’impatto della didattica in presenza e di rivedere la classificazione delle fasce di rischio. Il nuovo Dpcm è previsto per domani ed entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo. Soprattutto il tema della scuola è stato oggetto di scontro con diverse, tra cui Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia e, che hanno chiesto di rivalutare l’opportunità della didattica in presenza prendendo in esame la circolazione di varianti del Covid. Particolarmente critica, scrive Il Foglio, la posizione del governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha dichiarato: «Se vogliamo la scuola ...

