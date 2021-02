Pd: Zingaretti, 'ministri tutti uomini ferita, problema di intero partito, no solo donne' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Io mi assumo tutta la responsabilità politica di aver condotto il Pd alle scelte fatte. Ma allo stesso tempo rifiuto l'accusa di aver guidato un gruppo dirigente insensibile e non attento al tema di genere. Non è questa la nostra o la mia storia, non è questa la nostra o la mia visione". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. "Per il Pd la rappresentanza tutta maschile nel governo Draghi è stata una ferita e una battuta d'arresto e non vogliamo archiviarla come nulla fosse". L'assenza di donne è stata una "mortificazione" della storia del Pd "anche se resta intatto il giudizio sulle figure forti e autorevoli che ci rappresentano tutte e tutti". "Il dibattito che si è aperto dimostra che da noi ci si aspetta di più e io raccolgo la massima attenzione di questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Io mi assumo tutta la responsabilità politica di aver condotto il Pd alle scelte fatte. Ma allo stesso tempo rifiuto l'accusa di aver guidato un gruppo dirigente insensibile e non attento al tema di genere. Non è questa la nostra o la mia storia, non è questa la nostra o la mia visione". Lo dice il segretario Nicolaalla Direzione del Pd. "Per il Pd la rappresentanza tutta maschile nel governo Draghi è stata unae una battuta d'arresto e non vogliamo archiviarla come nulla fosse". L'assenza diè stata una "mortificazione" della storia del Pd "anche se resta intatto il giudizio sulle figure forti e autorevoli che ci rappresentano tutte e". "Il dibattito che si è aperto dimostra che da noi ci si aspetta di più e io raccolgo la massima attenzione di questa ...

