Nuovo Dpcm Draghi fino al 6 aprile: seconde case, spostamenti, ristoranti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuove regole sulle seconde case. Secondo quanto stabilito dal decreto appena approvato dal governo Draghi e dalle ordinanze firmate da governatori e sindaci, le norme per l'accesso ad abitazioni in cui non si è residenti cambiano a seconda della fascia di colore attribuita al luogo d'interesse. Due novità: le restrizioni resteranno fino a Pasqua. E le chiusure non entreranno più in vigore dalla domenica ma dal lunedì. Lo annuncia la Gelmini: "Il sistema a fasce verrà mantenuto. finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l'obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. State certamente notando un cambio di metodo. Ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre piu frequenti e costanti. Prima importante novità: ...

