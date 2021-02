Morgan (ancora) contro Bugo fa una rivelazione sul brano sanremese del collega (Di giovedì 25 febbraio 2021) Morgan ha avuto la possibilità di essere tra i big in gara a Sanremo 2021, ma alla fine Amadeus l’ha scartato e gli ha preferito Bugo. Ovviamente l’ex di Asia Argento ha reagito a modo suo, sbottando pubblicamente: “Amadeus mi ha chiesto di andare e poi non mi ha voluto. Non è che io avessi voglia di andarci ma Amadeus mi ha chiesto di partecipare alla gara, io ci ho pensato su e poi ho detto di sì. Ho anche rinunciato alla mia candidatura a sindaco di Milano, che era un’idea divertente ma poteva diventare una cosa seria, perché sennò non avrei potuto partecipare”. Amadeus ha poi spiegato che non ha mai promesso a Morgan un posto tra i big: “Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi. Non ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021)ha avuto la possibilità di essere tra i big in gara a Sanremo 2021, ma alla fine Amadeus l’ha scartato e gli ha preferito. Ovviamente l’ex di Asia Argento ha reagito a modo suo, sbottando pubblicamente: “Amadeus mi ha chiesto di andare e poi non mi ha voluto. Non è che io avessi voglia di andarci ma Amadeus mi ha chiesto di partecipare alla gara, io ci ho pensato su e poi ho detto di sì. Ho anche rinunciato alla mia candidatura a sindaco di Milano, che era un’idea divertente ma poteva diventare una cosa seria, perché sennò non avrei potuto partecipare”. Amadeus ha poi spiegato che non ha mai promesso aun posto tra i big: “Per me si è alterato solo perché ho chiamato. Ma ildi Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi. Non ...

