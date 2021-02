Michele Morrone torna sulle sue condizioni di salute e lancia un messaggio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Reduce da un intervento chirurgico, su Instagramsull’argomento e spiega cosa conta per lui In un pomeriggio di normale routine, su Instagramha deciso di raccontarsi alla community di oltre undici milioni di persone. L’attore e cantante italiano ha rivelato una delle sue più grandi passioni ossia dipingere. Per l’occasione ha condiviso un post con il dipinto realizzato scrivendo: “some parts of my heart are lost in the painting, and it’s here that I find my peace” ossia “alcune parti del mio cuore sono perse nel dipinto ed è qui che io trovo la mia pace”.ha fatto intendere che l’arte gli dà pace anche perché riesce a sublimare stress e problemi quotidiani. In una serie di storie che ha realizzato, ...