Meteo Roma: previsioni per venerdì 26 febbraio

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto anche se con molte nuvole. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 26 febbraio

Qualche nube sulla costa nel corso delle ore diurne, sole prevalente sulle zone restanti; tempo stabile nelle ore serali con molte nubi irregolari su gran parte della regione.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 26 febbraio

Al Nord: Al mattino tempo asciutto con sole prevalente ma anche foschie o nubi basse sulla Val Padana e Liguria Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori sempre con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie ...

