Meité | «Turno passato ma sappiamo che non abbiamo fatto una bella partita»

Soualiho Meité ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Stella Rossa: le sue dichiarazioni

«Superiorità numerica? Non è stata questione di pigrizia, dovevamo metterci meglio in campo. Questo non è il livello del Milan, ora dobbiamo riposarci, domenica c'è una gara importante».

«Una partita tosta contro una bella squadra. Abbiamo passato il turno ma sappiamo che non abbiamo fatto una bella partita. Siamo contenti per la qualificazione ma sappiamo che dobbiamo fare di più».

