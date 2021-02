La Rai fa causa a Striscia la Notizia e a Mediaset per i servizi di Pinuccio sugli sprechi Rai (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Rai porterà in tribunale Striscia la Notizia, la Notizia è stata comunicata ieri sera dall’amministratore delegato Fabrizio Salini nel corso dell’audizione della Commissione parlamentare di Vigilanza. La tv di Stato farà causa a Mediaset e al tg satirico per i numerosi servizi realizzati da Pinuccio, Alessio Giannone il suo vero nome, dedicato a presunti sprechi delle sedi estere. La trasmissione di Antonio Ricci si occupa quasi con cadenza quotidiana delle dinamiche Rai in uno spazio denominato “Rai Scoglio 24“. Domande in merito sono state poste dal gruppo della Lega a cui il dirigente ha così risposto: “Il diritto alla satira è inviolabile, ma ci saranno azioni legali contro Striscia la Notizia per il ripristino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Rai porterà in tribunalela, laè stata comunicata ieri sera dall’amministratore delegato Fabrizio Salini nel corso dell’audizione della Commissione parlamentare di Vigilanza. La tv di Stato faràe al tg satirico per i numerosirealizzati da, Alessio Giannone il suo vero nome, dedicato a presuntidelle sedi estere. La trasmissione di Antonio Ricci si occupa quasi con cadenza quotidiana delle dinamiche Rai in uno spazio denominato “Rai Scoglio 24“. Domande in merito sono state poste dal gruppo della Lega a cui il dirigente ha così risposto: “Il diritto alla satira è inviolabile, ma ci saranno azioni legali controlaper il ripristino ...

FQMagazineit : La Rai fa causa a Striscia la Notizia e a Mediaset per i servizi di Pinuccio sugli sprechi Rai - sexappip : #raiscoglio24 - RaiSport : #Calcio Torino-Sassuolo a rischio rinvio La partita di venerdì è in dubbio a causa del focolaio #covid fra i granat… - massimosab : Rai, Mediaset e La7 fanno parte del Deep State, e aiutano personaggi come questo che si operato nella causa di dist… - CieloGrigioStop : @summerofciuccio @moldoveanuFlor7 @LGmarangon In una rai in cui lavorano dipendenti mediaset e viceversa, in uno sc… -