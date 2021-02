Il sindaco di Pesaro non si accoda ai 'renziani' del Pd: 'Cacciare ora Zingaretti è surreale' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il sindaco del Pd di Pesaro, Matteo Ricci, non si allinea tra quei sindaci dem che stanno premendo per la rimozione di Nicola Zingaretti dal ruolo di segretario del Pd, e non è d'accordo nemmeno con ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildel Pd di, Matteo Ricci, non si allinea tra quei sindaci dem che stanno premendo per la rimozione di Nicoladal ruolo di segretario del Pd, e non è d'accordo nemmeno con ...

alcinx : RT @ANSA_Legalita: Covid, Comune Pesaro, secondo screening studenti dal 4 marzo. Sindaco, 'dopo nuovo no della Regione facciamo da soli'' |… - ANSA_Legalita : Covid, Comune Pesaro, secondo screening studenti dal 4 marzo. Sindaco, 'dopo nuovo no della Regione facciamo da sol… - AnsaMarche : Covid, Comune Pesaro, secondo screening studenti dal 4 marzo. Sindaco, 'dopo nuovo no della Regione facciamo da sol… - tg2rai : #Tg2Italia: 'Emergenza covid e misure restrittive' Ospiti: Simona Maurino, @telefonoazzurro, Melania Rizzoli, ass.… - tg2rai : #Tg2Italia: 'Emergenza covid e misure restrittive' Ospiti: Simona Maurino, @telefonoazzurro, Melania Rizzoli, ass.… -