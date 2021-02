Ermal Meta: “A Sanremo per emozionare ed emozionarmi” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ermal Meta presenta alla stampa “Tribù Urbana”, il nuovo album di inediti. Un racconto sonoro dalle diverse anime musicali e dall’altissimo contenuto di scrittura Venerdì 12 marzo esce “Tribù urbana”, l’attesissimo nuovo album di Ermal Meta. Il disco contiene 11 tracce, tra cui l’inedito sanremese Un milione di cose da dirti e il primo estratto No Satisfaction, divenuto in breve tempo hit radiofonica. Si tratta di un racconto a più colori musicali, dall’alto livello di scrittura. Da un punto di vista stilistico, il cantautore compie un ulteriore passo in avanti e si conferma penna di riferimento del recente panorama cantautorale. C’è la voglia di tornare al Live nelle parole e negli occhi di Ermal Meta che alla stampa si presenta con un nostalgico sorriso. L’atmosfera è quella ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021)presenta alla stampa “Tribù Urbana”, il nuovo album di inediti. Un racconto sonoro dalle diverse anime musicali e dall’altissimo contenuto di scrittura Venerdì 12 marzo esce “Tribù urbana”, l’attesissimo nuovo album di. Il disco contiene 11 tracce, tra cui l’inedito sanremese Un milione di cose da dirti e il primo estratto No Satisfaction, divenuto in breve tempo hit radiofonica. Si tratta di un racconto a più colori musicali, dall’alto livello di scrittura. Da un punto di vista stilistico, il cantautore compie un ulteriore passo in avanti e si conferma penna di riferimento del recente panorama cantautorale. C’è la voglia di tornare al Live nelle parole e negli occhi diche alla stampa si presenta con un nostalgico sorriso. L’atmosfera è quella ...

