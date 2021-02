“Canzone già bocciata..” Morgan lancia frecciatine a Bugo, spunta il nome di Baglioni. Cos’è successo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo 2021, nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia, sta per cominciare e, come ogni anno, arriva anche la classica dose di polemiche. La frecciatina di Morgan Lo scorso Festival è sicuramente ricordato per la “performance” di Bugo e Morgan, i quali hanno letteralmente dato spettacolo sul palco, con conseguente squalifica del brano. In questa edizione, l’ex leader dei Bluvertigo non sarà presente, ma ha deciso di innescare una nuova polemica che sicuramente farà discutere. Ormai è risaputo che Morgan ha il dente avvelenato contro l’ex collega ed amico, oltre ad essere infuriato con Amadeus per non essere stato ammesso al festival della musica italiana. Poche ore fa, Marco Castoldi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una Stories che è subito diventata virale; il ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo 2021, nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia, sta per cominciare e, come ogni anno, arriva anche la classica dose di polemiche. La frecciatina diLo scorso Festival è sicuramente ricordato per la “performance” di, i quali hanno letteralmente dato spettacolo sul palco, con conseguente squalifica del brano. In questa edizione, l’ex leader dei Bluvertigo non sarà presente, ma ha deciso di innescare una nuova polemica che sicuramente farà discutere. Ormai è risaputo cheha il dente avvelenato contro l’ex collega ed amico, oltre ad essere infuriato con Amadeus per non essere stato ammesso al festival della musica italiana. Poche ore fa, Marco Castoldi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una Stories che è subito diventata virale; il ...

Ultime Notizie dalla rete : Canzone già DRUPI: "MIA MARTINI? QUANTA IPOCRISIA ATTORNO A LEI"/ "Dorina? Viviamo emozioni..." ... era un folletto, un rompipalle e il mio destino era già segnato. Voglio salutare Rita Dalla Chiesa ... A lei io devo tutto " ha proseguito " al Festival di Sanremo del 73 decise di non fare la canzone ...

Massimo Di Cataldo, dall'ultimo singolo alle prove in cucina. Sul Festival di Sanremo: 'Si vive anche senza' ...del lockdown Questo ultimo singolo è nato durante i mesi di pandemia o lo avevi realizzato già ... Questo mi ha molto spaventato e mi ha fatto in qualche modo reagire ed ecco che è nata così la canzone, ...

