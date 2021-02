Berbatov sicuro | «Mbappé è già meglio di Cristiano Ronaldo e Messi»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dimitarha elogiato le qualità di Kylian, paragonandolo aDimitar, ex attaccante bulgaro ora ambasciatore di Betfair, nel corso di un evento del suo sponsor ha parlato di Kylianponendolo già al di sopra die Lionel. «in questo momento è il numero uno, lo vedo già davanti sia ache a. Toccherà proprio a lui e a Haaland raccogliere d’altronde l’eredità del portoghese e dell’argentino. Non sottovaluterei poi neanche Bruno Fernandes, anche lui potrebbe essere un candidato per il Pallone d’Oro del prossimo anno visto il suo altissimo rendimento ...

