Atac | Magi | su referendum siamo stati vicini a commissariare Raggi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “arrivati a un passo dal commissariamento del sindaco della Capitale per poter vedere proclamato il risultato di un. Questo va stigmatizzato e sottolineato ed e’ un fatto molto grave”. Cosi’ il presidente del comitato promotore dele deputato di +Europa, Riccardo, nel corso della seduta in Assemblea Capitolina convocata per discutere sugli esiti deldel 2018 sulla messa a gara del servizio Tpl di Roma. “Quel- ha ricordato- ha visto 400 volontari che hanno raccolto le firme per strada e hanno alimentato un’idea della partecipazione basata sul confronto di idee.” “Si e’ votato all’inizio del novembre 2018 ma solo oggiarrivati all’atto conclusivo, ovvero al momento in cui, una volta ...

...le nostre richieste di udire i commissari fallimentari in merito al concordato preventivo di, ... Cosi' in un comunicato Riccardo, deputato di +Europa Radicali, e Leone Barilli, segretario di ......in materia di esternalizzazione del servizio di trasporto pubblico attualmente svolto da, e ... L'ha deciso con una sentenza il Tar del Lazio, nell'ambito di un ricorso proposto da Riccardo, ...Roma - "Si dovrebbe rinviare il voto odierno per quello che e' successo negli ultimi mesi: ovvero la proroga dell'affidamento ad Atac fino alla fine del ...Roma - "Domani giovedi' 25 febbraio, in occasione della discussione dei risultati del #ReferendumAtac in Assemblea Capitolina (convocata dalle 13 alle ...