Traffico Roma del 24-02-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto il Traffico registrato in queste ore e sta tornando alla normalità una situazione sulla raccordo anulare Dopo un incidente avvenuto in carreggiata esterna anche se restano code tra lo svincolo di Ciampino all’uscita alla rustica bravi code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio la tangenziale est così come in tangenziale restano con lieve entità in direzione di San Giovanni tra l’uscita Parioli campi sportivi e la Salaria Traffico ancora congestionato sul lungotevere da Piazza della Rovere fino a Ponte Sisto in direzione dell’isola Tiberina stessa situazione sulla Casilina nell’estrema periferia est tra gli abitanti di finocchio della Borghesiana è la zona di Torre Gaia sulla Roma Fiumicino per i nuovi lavori al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto ilregistrato in queste ore e sta tornando alla normalità una situazione sulla raccordo anulare Dopo un incidente avvenuto in carreggiata esterna anche se restano code tra lo svincolo di Ciampino all’uscita alla rustica bravi code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio la tangenziale est così come in tangenziale restano con lieve entità in direzione di San Giovanni tra l’uscita Parioli campi sportivi e la Salariaancora congestionato sul lungotevere da Piazza della Rovere fino a Ponte Sisto in direzione dell’isola Tiberina stessa situazione sulla Casilina nell’estrema periferia est tra gli abitanti di finocchio della Borghesiana è la zona di Torre Gaia sullaFiumicino per i nuovi lavori al ...

