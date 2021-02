(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tante emozioni neldiD. Non tantissime le sorprese, ma gare combattute e sbloccate all’ultimo. Bene quasi tutte le squadre di testa, che stanno dando vita ad una corsa playoff davvero avvincente, come anche le squadre che cercano di liberarsi dal fardello playout.D Girone A Ottime prove per Bra e Gozzano che riescono a stendere facilmente i rispettivi avversari, col Gozzano che tenta la fuga, a +6 sulla seconda. Tanti pareggi in testa, con Caronnese, P.D.H.A.E. e Sestri Levante che guadagnano un solo punto. Vince a fatica la Castellanzese che mantiene il secondo posto. In fondo, guadagna un punto Saluzzo, che ha la salvezza a 4 punti, mentre ne ottiene 3 Vado, ma la strada è ancora lunga.Girone A Bra-Fossano 3-0 Castellanzese-Sanremese ...

SerieA : Termina la 2??3??ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per n… - SportinRomagna : Calcio, serie D: i risultati delle nostre #sportinromagna #calcio #SerieD #campionatoditalia - BergamoSport : Serie D, i risultati del turno infrasettimanale. Vince solo la Virtus - ForzaNocerina : Serie D Girone G risultati, classifica e prossimo turno - BlunoteWeb : Serie D: Risultati e classifiche dei nove gironi 19°/22° giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

Il Post

Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è sempre più in bilico. Istentano ad arrivare e iniziano a circolare i primi nomi su chi potrebbe prendere il suo posto in panchina in caso di addio. Tra quelli in lizza c'è anche un ex, Rafa Benitez, alla guida del ...Nel 2021 torniamo a girare nel terminal Messina con un'altraTV della Rai, "Blanca", che ... Le attività di marketing e la continua promozione stanno dando iattesi". "È un motivo di ...Risultati Serie D, tutti gli aggiornamenti della 19ª giornata del girone I: il programma completo con la classifica aggiornata e il prossimo turno ...Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test ...