Rottura Pd in Toscana | il capogruppo Marcucci difende Bonafè | ' La scelta dei zingarettiani è insensata'

HuffPostItalia : Rottura nel Pd in Toscana: zingarettiani fuori dalla segreteria - Adnkronos : #Pd, rottura dem in #Toscana: zingarettiani fuori da segreteria - PaoloIvanoCucce : RT @ottogattotto: Volano stracci nel #Pd toscano. 'Non moriremo grillini' - anninavigneto : RT @zicolo66: - TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'rottura in Toscana unilaterale, decisione zingarettiani mi ha colpito'... -

Ultime Notizie dalla rete : Rottura Toscana

L'HuffPost

Inl'alleanza con Italia viva ha retto e ora Giani ha una vicepresidente di quel partito. Non ho particolari motivi per intravedere una". Cosa dovrebbe fare secondo Bonafè per ...'Mi sembra unagratuita ed unilaterale. Dalla segretaria Bonafè sono sempre venuti inviti non formali all'unità e alla coesione, e in questo modo si è proceduto fino ad ieri. Per questo la decisione della ...Bonafé ha sostituito il suo vice, Valerio Fabiani, zingarettiano, e questa decisione è stata vista dalla minoranza vicina al segretario del Pd come una rottura.Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Mi sembra una rottura gratuita ed unilaterale. Dalla segretaria Bonafè sono sempre venuti inviti non formali all'unità e alla coesione, e in questo modo si è proceduto fin ...