Narita Boy | la tecno-avventura tra neon e mitologici guerrieri digitali ha una data di uscita

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Team17 e Studio Koba hanno rivelato oggi che l'digitaleBoy uscirà il 30 marzo per PC, PlayStation 4 (retrocompatibile con PlayStation 5), Nintendo Switch e console Xbox One (giocabile su Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità). Il giorno del lancio il titolo arriverà anche su Xbox Game Pass per PC e console. L'retro-futuristica guidalla narrazione è una vera e propria lettera d'amore verso gli anni '80, con una colonna sonora synthwave e un'estetica neo-retrò. "Torniamo negli anni Ottanta dove The Creator, un genio dell'epoca, crea una console per videogiochi denominataOne, il cui titolo di punta èBoy.Boy è un successo clamoroso e gli scaffali dei negozi di tutto il mondo si svuotano alla velocità della ...

Se invece considerate il gameplay il vero cuore pulsante di un'avventura, e al contempo avete un debole per le atmosfere anni '80, il consiglio è di tenere d'occhio.