Il presidente Mattarella assente a Ciampino per l’arrivo delle salme di Attanasio e Iacovacci per un disturbo vestibolare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto essere presente all’aeroporto di Ciampino, dove sono rientrate le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, a causa di un malessere dovuto a un disturbo vestibolare, cioè un attacco di vertigini. E’ stato l’ufficio stampa del Quirinale a rendere nota la circostanza. Sotto il tweet dell’account della presidenza della Repubblica centinaia di messaggi di sostegno e augurio di pronta guarigione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildella Repubblica Sergionon ha potuto essere presente all’aeroporto di, dove sono rientrate ledell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, a causa di un malessere dovuto a un, cioè un attacco di vertigini. E’ stato l’ufficio stampa del Quirinale a rendere nota la circostanza. Sotto il tweet dell’account della presidenza della Repubblica centinaia di messaggi di sostegno e augurio di pronta guarigione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua pres… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - antoniospadaro : Telegramma che il #PapaFrancesco ha inviato al Presidente #Mattarella, per l’attentato avvenuto ieri nella Repubbli… - stefanocasalec : RT @fattoquotidiano: Il presidente Mattarella assente a Ciampino per l’arrivo delle salme di Attanasio e Iacovacci per un disturbo vestibol… - FerrazziMauro : RT @marta_pellizzi: Presidente Mattarella del @Quirinale è richiesto un Suo intervento. Le ho inviato una lettera aperta, pubblicata anche… -