Governo: via libera del Consiglio dei ministri alla lista dei Sottosegretari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha appena dato il via libera alla lista dei Sottosegretari del Governo Draghi. L’ok è arrivato al termine di un confronto a tratti teso tra i partiti, che ha causato anche una sospensione di una quarantina di minuti. Ved. Come sarà composta la squadra? Di seguito la lista di Sottosegretari e viceministri nominati dal cdm. Sarà successivamente Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildeiha appena dato il viadeidelDraghi. L’ok è arrivato al termine di un confronto a tratti teso tra i partiti, che ha causato anche una sospensione di una quarantina di minuti. Ved. Come sarà composta la squadra? Di seguito ladie vicenominati dal cdm. Sarà successivamente

fattoquotidiano : ESPULSIONI I parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno votato No al governo Draghi sono gli unici che hanno de… - sandrogozi : Non sprechiamo questa opportunità! Un’alleanza liberale, riformista ed europea a sostegno di #Draghi (ora si può fa… - sandrogozi : Ottimo @piercamillo costruiamo @RenewEurope ???? : l’alleanza dell’Italia europea ????! Politica #transnazionale… - 5stelletv : Governo Draghi, nominati 39 sottosegretari: ecco chi sono. Al M5s 11 incarichi, 9 alla Lega, 6 al Pd e a Forza Ital… - GazzettinoL : Nominati 39 sottosegretari, le donne sono 19 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla lista dei sottose… -