“El Clásico non può essere un marchio registrato”, l’Europa dice no alla Liga (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “El Clásico” non è un marchio registrabile. Lo ha sancito il Tribunale dell’Unione europea respingendo il ricorso presentato dalla Liga contro il rifiuto dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il brand della sfida tra Real Madrid e Barcellona. Il tribunale lussemburghese ha confermato che al nome manca un carattere distintivo, uno dei requisiti per poter registrare un marchio. Il contenzioso è iniziato quando l’EUIPO ha rifiutato la registrazione di “El Clásico”, che era stata richiesta per una gamma molto ampia di servizi (comprese le attività sportive e culturali, l’organizzazione di gare e cerimonie di premiazione, nonché gare sportive e programmi televisivi). La Liga ha impugnato la decisione e l’EUIPO ha respinto il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “El” non è unregistrabile. Lo ha sancito il Tribunale dell’Unione europea respingendo il ricorso presentato dcontro il rifiuto dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il brand della sfida tra Real Madrid e Barcellona. Il tribunale lussemburghese ha confermato che al nome manca un carattere distintivo, uno dei requisiti per poter registrare un. Il contenzioso è iniziato quando l’EUIPO ha rifiutato la registrazione di “El”, che era stata richiesta per una gamma molto ampia di servizi (comprese le attività sportive e culturali, l’organizzazione di gare e cerimonie di premiazione, nonché gare sportive e programmi televisivi). Laha impugnato la decisione e l’EUIPO ha respinto il ...

napolista : 'El Clásico non può essere un marchio registrato', l'Europa dice no alla Liga La lega spagnola voleva sfruttare i d… - statutos__ : mourinho giocava ogni clasico con un piano solo per messi, a volte ce la faceva altre no, ma non c’è niente di male… - maxcromax76 : @gamechanger07_ @juanito1897 @kravotz @mike_fusco Perché vuoi mandare il Sassuolo in B? In Benta ci ho creduto,l'ho… - AnStorti : @jumped126 Cuiddo su boca e river. Quello è un mondo a parte proprio. Il clasico boh non lo considerò perché allora… - jumped126 : @AnStorti Personalmente è quello che mi attira di più come fascino delle due squadre e tifoserie, credi che boca ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Clásico non Sci, Brignone candidata a Laureus World Sportswoman of the year La sua vittoria in Coppa del Mondo è stata la prima di sempre per nello sci femminile italiano e speriamo che non sia l'ultima. Le auguro di salire sul podio in numerose altre gare in futuro!'. ...

Brignone candidata ai Laureus World Sports Awards La sua vittoria in Coppa del Mondo è stata la prima di sempre per nello sci femminile italiano e speriamo che non sia l'ultima. Le auguro di salire sul podio in numerose altre gare in futuro!". ...

Il retroscena sul rigore del Milan. La frase prima del tiro: "Sai chi è" ilGiornale.it La sua vittoria in Coppa del Mondo è stata la prima di sempre per nello sci femminile italiano e speriamo chesia l'ultima. Le auguro di salire sul podio in numerose altre gare in futuro!'. ...La sua vittoria in Coppa del Mondo è stata la prima di sempre per nello sci femminile italiano e speriamo chesia l'ultima. Le auguro di salire sul podio in numerose altre gare in futuro!". ...