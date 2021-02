Covid Lombardia, Fontana: “Chiederemo a governo più vaccini” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Lombardia vuole più vaccini anti-Covid per la sua campagna, di cui ieri ha approvato il piano in giunta. “Questo è il nostro piano vaccinale ed è ciò che faremo. Detto questo da parte mia ci sarà una richiesta formale al governo nelle prossime ore perché, per consentire questa operazione, ci vengano inviati numero ulteriore e maggiore di vaccini”. Così il presidente della regione Attilio Fontana “Per quanto riguarda la produzione in loco di vaccini, so che domani il ministro Giorgetti incontrerà le aziende del settore farmaceutico. Mi sembra un’ottima iniziativa e che debba essere la direzione a cui ci dobbiamo rivolgere”, ha detto ancora Fontana, in conferenza stampa. “Non possiamo dipendere solo dall’estero, dobbiamo essere in grado di avere una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lavuole piùanti-per la sua campagna, di cui ieri ha approvato il piano in giunta. “Questo è il nostro piano vaccinale ed è ciò che faremo. Detto questo da parte mia ci sarà una richiesta formale alnelle prossime ore perché, per consentire questa operazione, ci vengano inviati numero ulteriore e maggiore di”. Così il presidente della regione Attilio“Per quanto riguarda la produzione in loco di, so che domani il ministro Giorgetti incontrerà le aziende del settore farmaceutico. Mi sembra un’ottima iniziativa e che debba essere la direzione a cui ci dobbiamo rivolgere”, ha detto ancora, in conferenza stampa. “Non possiamo dipendere solo dall’estero, dobbiamo essere in grado di avere una ...

