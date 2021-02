(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla vittoria manca dal 6 gennaio quando le Streghe passarono sul terreno del Cagliari. Domenica prossima i giallorossi giocheranno contro ile sarà un derby caldo. Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato a Kiss Kiss: "All'andata facemmo una grande gara decisa da Insigne. Dobbiamo stare attenti, una semplice disattenzione può essere fatale. Se pensiamo che ilfaremmo un grande. Ilva rispettato, è una grandissima squadra. Come tutte le squadre può avere periodi negativi, ma bisogna anche capire i motivi che sono chi è all'interno conosce. A volte ci si sofferma sugli infortuni, ma nelle varie realtà bisogna ampliare l'orizzonte. Insigne jr? Ormai è pronto per ...

Paroladeltifoso : Benevento, Foggia: “Dobbiamo stare attenti, con il Napoli una semplice disattenzione può essere fatale” - ItaSportPress : Benevento, ds Foggia: 'Pensare al Napoli in crisi sarebbe un grave errore' - - IamCALCIO : Il D.s. del #Benevento, Pasquale #Foggia, ha parlato del prossimo #derby contro il #Napoli, della sua amicizia con… - MundoNapoli : Ds Benevento Foggia: 'Il Napoli è una grande squadra, sbagliamo a pensare che sia in crisi'. - zazoomblog : Foggia ds. Benevento: “All’andata gara decisa da Insigne serve attenzione Napoli fortissimo” - #Foggia #Benevento:… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Foggia

Corriere dello Sport.it

Ecco le foto: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIds.: "All'andata gara decisa da Insigne, serve attenzione Napoli fortissimo" Torino, altro giocatore positivo al ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIds.: "All'andata gara decisa da Insigne, serve attenzione Napoli fortissimo" Napoli: se domani ci sarà una sconfitta Gattuso ...Benevento – Il Giro d’Italia torna nel Sannio. La notizia era nell’aria ma ora c’è anche l’ufficialità. L’edizione numero 104 della corsa rosa è stata presentata questo pomeriggio in diretta su Rai 2 ...CagliariMarin R. 26/09/2020 0 - 2 LazioLazzari M., Immobile C.Leiva L. Serie A Benevento. Foggia: "Il derby con il Napoli non ti fa dormire la notte" 24 Febbraio 2021 alle 15:29 Serie D Girone F ...