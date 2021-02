24 febbraio 1981, Carlo e Diana annunciano il fidanzamento ufficiale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quarant’anni fa Buckingham Palace annunciò il fidanzamento ufficiale di Carlo e Diana. I due si sposeranno nel settembre del 1981. Il 24 febbraio 1981 l’attesa finisce: Buckingham Palace annuncia il fidanzamento ufficiale di Carlo e Diana. Le prime frequentazioni Carlo e Diana si erano conosciuti nel 1977 durante una battuta di caccia. Il principe ereditario d’Inghilterra frequenta Sarah Spencer, sorella maggiore di Diana, più piccolo di 13 anni rispetto a Charles. L’erede al trono era quasi trentenne e già da tempo si trovava sotto pressione perché trovasse una giovane di buona famiglia e si sposasse. Nel febbraio del 1978, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quarant’anni fa Buckingham Palace annunciò ildi. I due si sposeranno nel settembre del. Il 24l’attesa finisce: Buckingham Palace annuncia ildi. Le prime frequentazionisi erano conosciuti nel 1977 durante una battuta di caccia. Il principe ereditario d’Inghilterra frequenta Sarah Spencer, sorella maggiore di, più piccolo di 13 anni rispetto a Charles. L’erede al trono era quasi trentenne e già da tempo si trovava sotto pressione perché trovasse una giovane di buona famiglia e si sposasse. Neldel 1978, ...

