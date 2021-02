Testo di Momento Perfetto di Ghemon, a Sanremo 2021 per credere in se stessi (Di martedì 23 febbraio 2021) Nel Testo di Momento Perfetto di Ghemon c’è la volontà di provare a credere maggiormente in se stessi: è il brano con il quale il cantante si presenta al Festival di Sanremo 2021 portando sul palco un brano che invita ad avere maggiore fiducia nelle proprie possibilità e capacità. Momento Perfetto di Ghemon anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, in programma dopo il Festival della Canzone Italiana. Il titolo del lavoro di inediti è già stato comunicato, così come la data di uscita: uscirà il 19 marzo E Vissero Feriti E Contenti, il nuovo disco di Ghemon, già disponibile in preorder in versione CD, LP nero ed LP rosso autografato. Tra le tracce incluse nel disco ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Neldidic’è la volontà di provare amaggiormente in se: è il brano con il quale il cantante si presenta al Festival diportando sul palco un brano che invita ad avere maggiore fiducia nelle proprie possibilità e capacità.dianticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, in programma dopo il Festival della Canzone Italiana. Il titolo del lavoro di inediti è già stato comunicato, così come la data di uscita: uscirà il 19 marzo E Vissero Feriti E Contenti, il nuovo disco di, già disponibile in preorder in versione CD, LP nero ed LP rosso autografato. Tra le tracce incluse nel disco ...

Occe64 : @doramengoni Anzi, in un oggi dove la musica si ascolta distrattamente e solo se è rap o trap, Marco ha dato estrem… - senkanokoi : @vitaaeris @whatsernickname è un concetto ci critica letteraria secondo la quale nel momento in cui un autore rende… - hheartvless : @accountconlaR @dueauricolari ti faccio uno spoiler visto che a quanto pare il tuo livello di comprensione del test… - Occe64 : RT @Nucc1a1: #lannocheverrà superlativo! un testo perfetto per il momento e il luogo... I tuoi occhi hanno cantato come la tua stupenda vo… - lukeschanges : controllo Twitter solo per sapere quando esce il testo de “la genesi del tuo colore”, avrò sicuramente la tl piena… -