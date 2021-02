Sampdoria Atalanta, le ultime dal Mugnaini: Thorsby si allena a parte (Di martedì 23 febbraio 2021) La Sampdoria ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. Morten Thorsby a parte: il report completo La Sampdoria ha ripreso la preparazione al Mugnaini in vista dell’impegno con l’Atalanta. Lavoro a parte per Morten Thorsby. Il report completo. «La Sampdoria si è rimessa in moto in vista della sfida interna con l’Atalanta. Reduci da due giorni e mezzo di riposo, i blucerchiati di Claudio Ranieri hanno ripreso sul campo 1 del “Mugnaini” gli allenamenti con una seduta pomeridiana incentrata su attivazione, sviluppi tecnici attraverso esercitazioni sul possesso-palla, partitelle a tema e lavoro aerobico a gruppi in base al minutaggio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Laha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica contro l’. Morten: il report completo Laha ripreso la preparazione alin vista dell’impegno con l’. Lavoro aper Morten. Il report completo. «Lasi è rimessa in moto in vista della sfida interna con l’. Reduci da due giorni e mezzo di riposo, i blucerchiati di Claudio Ranieri hanno ripreso sul campo 1 del “” glimenti con una seduta pomeridiana incentrata su attivazione, sviluppi tecnici attraverso esercitazioni sul possesso-palla, partitelle a tema e lavoro aerobico a gruppi in base al minutaggio ...

1canalesport : Sampdoria, al via l'operazione Atalanta: Thorsby ancora a parte - SlSeriea : PRIMA GIORNATA ?? Inter Roma Parma Crotone Cagliari Sassuolo Bologna Sampdoria Juventus Spezia Fiorentina Torino Ata… - TotoeCalcio : Ha aperto anche la #Schedina #Turca. Chiude Venerdì. Nel giocato reale attuale. Anche se non di molto. Verso i se… - infoitsport : Il Real Madrid aiuta la Sampdoria: «Ecco come battere l’Atalanta» - cuarentenauwu : SERIA A (ITALIA) ATALANTA BENEVENTO BOLONIA CAGLIARI CROTONE* FIORENTINA GENOVA HELLAS VERONA INTER LA SPEZIA* LAZ… -