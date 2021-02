Russia avverte Turchia e Israele sul conflito in Siria (Di martedì 23 febbraio 2021) Con il trasferimento del nuovo lotto di caccia bombardieri nella sua base di Khmeimim in Siria, la Russia avverte Turchia e Israele che le regole del conflitto Siriano sono cambiate. Secondo la fonte del ministero della Difesa russo, il trasferimento ha avuto luogo il 19 febbraio. Operazioni militari russe contro l’ISIS in Siria (video) Perché Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Con il trasferimento del nuovo lotto di caccia bombardieri nella sua base di Khmeimim in, lache le regole del conflittono sono cambiate. Secondo la fonte del ministero della Difesa russo, il trasferimento ha avuto luogo il 19 febbraio. Operazioni militari russe contro l’ISIS in(video) Perché

BarfenBeba : RT @omoscatelli: #Biden annuncia che l’America è tornata, #Merkel non pare così entusiasta: la cancelliera avverte che “gli interessi non c… - FilippoFormica1 : RT @pfvalentino: «L’America è tornata»: cosa significa il discorso di Biden al G7 (per il mondo, e per l’Italia) - pfvalentino : «L’America è tornata»: cosa significa il discorso di Biden al G7 (per il mondo, e per l’Italia)… - PaolinoBonapar1 : RT @omoscatelli: #Biden annuncia che l’America è tornata, #Merkel non pare così entusiasta: la cancelliera avverte che “gli interessi non c… - MMastrantuono : RT @omoscatelli: #Biden annuncia che l’America è tornata, #Merkel non pare così entusiasta: la cancelliera avverte che “gli interessi non c… -