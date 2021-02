**Rep. Congo: Draghi questa sera a Ciampino per rientro salme** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Ci sarà anche il premier Mario Draghi questa sera all'aeroporto di Ciampino, per accogliere le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. Saranno presenti il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e il responsabile della Difesa Lorenzo Guerini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Ci sarà anche il premier Marioall'aeroporto di, per accogliere le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in. Saranno presenti il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e il responsabile della Difesa Lorenzo Guerini.

