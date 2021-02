Pirlo: «Bene la vittoria. Inter in fuga? Non mi preoccupa» – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo non è preoccupato dalla possibile fuga in vetta alla classifica dell’Inter. Le sue parole in conferenza stampa Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 sul Crotone. Questa la sua analisi. ANALISI – «Abbiamo avuto risposte giuste. Era importante vincere: la Juve non è abituata a perdere due volte di fila. Nonostante i primi 15? così, dettati un po’ dal nervosismo, siamo riusciti a sbloccarla». PER TUTTE LE NEWS SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Inter DA SCUDETTO – «preoccupa no, sappiamo che è una squadra importante contro cui lottare. Siamo lì, dobbiamo pensare a noi stessi per arrivare a giocarci tutto nel finale di stagione». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il tecnico della Juventus Andreanon èto dalla possibilein vetta alla classifica dell’. Le sue parole in conferenza stampa Il tecnico della Juventus Andreaha parlato in conferenza stampa dopo laper 3-0 sul Crotone. Questa la sua analisi. ANALISI – «Abbiamo avuto risposte giuste. Era importante vincere: la Juve non è abituata a perdere due volte di fila. Nonostante i primi 15? così, dettati un po’ dal nervosismo, siamo riusciti a sbloccarla». PER TUTTE LE NEWS SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24DA SCUDETTO – «no, sappiamo che è una squadra importante contro cui lottare. Siamo lì, dobbiamo pensare a noi stessi per arrivare a giocarci tutto nel finale di stagione». Leggi su ...

