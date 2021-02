Pesante condanna per un hater di Laura Boldrini dopo gli insulti: “Serve più piombo delle p38” (Di martedì 23 febbraio 2021) Arriva un annuncio importante direttamente da Laura Boldrini oggi 23 febbraio, dopo anni di insulti nei suoi confronti. Uno dei personaggi politici più chiacchierati di questi anni, infatti, ha pubblicato un post all’interno della sua pagina Facebook, annunciando una notizia particolarmente significativa. Un hater che si era rivolto in malo modo nei suoi confronti, con tanto di espressione minacciosa, ha ricevuto una condanna che dovrebbe far riflettere tutti coloro i quali spesso e volentieri commentano sui social a cuor leggero. Gli insulti di un hater verso Laura Boldrini e la condanna di oggi Forse quello che è tornato attuale oggi, dopo la condanna, è uno degli ... Leggi su bufale (Di martedì 23 febbraio 2021) Arriva un annuncio importante direttamente daoggi 23 febbraio,anni dinei suoi confronti. Uno dei personaggi politici più chiacchierati di questi anni, infatti, ha pubblicato un post all’interno della sua pagina Facebook, annunciando una notizia particolarmente significativa. Unche si era rivolto in malo modo nei suoi confronti, con tanto di espressione minacciosa, ha ricevuto unache dovrebbe far riflettere tutti coloro i quali spesso e volentieri commentano sui social a cuor leggero. Glidi unversoe ladi oggi Forse quello che è tornato attuale oggi,la, è uno degli ...

