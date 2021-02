Ornella Muti non ce la fa più: “Sono terrorizzata ed angosciata” (Di martedì 23 febbraio 2021) Ornella Muti è stata ospite di Domenica In e proprio nel salotto tv della padrona di casa Mara Venier, ha comunicato una notizia importante della sua famiglia. La confessione di Ornella Muti a Domenica In La splendida attrice ha infatti raccontato della positività di sua figlia Carolina, non nascondendo le sue paure in merito: “Sono terrorizzata, non si può vivere così. Sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere”. Ed ha poi aggiunto: “Mi vaccinerò e non vedo ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021)è stata ospite di Domenica In e proprio nel salotto tv della padrona di casa Mara Venier, ha comunicato una notizia importante della sua famiglia. La confessione dia Domenica In La splendida attrice ha infatti raccontato della positività di sua figlia Carolina, non nascondendo le sue paure in merito: “, non si può vivere così.moltoper questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere”. Ed ha poi aggiunto: “Mi vaccinerò e non vedo ...

vltncouture : Ornella Muti in the 70s - CocoVenerina : RT @BarbaraColosimo: @Rosagiusti2 Lui è manager di Arisa...di Ornella Muti...e di altri artisti molto seri. Certo CanYaman ha una carrier… - BarbaraColosimo : @Rosagiusti2 Lui è manager di Arisa...di Ornella Muti...e di altri artisti molto seri. Certo CanYaman ha una carr… - zazoomblog : Ornella Muti: “Mia figlia positiva al Covid sono preoccupata” - #Ornella #Muti: #figlia #positiva - Italia_Notizie : Ornella Muti: “Mia figlia ha il Covid. Sono terrorizzata, non si può vivere così” -