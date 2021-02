“Non so se questo ti arriverà…”. Andrea Zenga è fuori dal GF Vip ma Rosalinda Cannavò prende coraggio e lo spiazza così (Di martedì 23 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò è reduce da momenti tesissimi con Dayane Mello al ‘Grande Fratello Vip’. Le litigate tra le due sono state numerosissime negli ultimi giorni e durante la diretta di lunedì 22 febbraio è avvenuto un momento molto delicato. Infatti, la modella brasiliana ha deciso clamorosamente di mandarla in nomination insieme a Stefania Orlando, mettendo appunto a rischio colei che si credeva fosse sua amica. Ma non è l’unico aspetto che sta angosciando l’attrice siciliana. Sempre nell’appuntamento con Alfonso Signorini, è stato eliminato dalla Casa più spiata d’Italia Andrea Zenga, con il quale Rosalinda Cannavò stava iniziando una bellissima storia d’amore. La relazione però non ha sempre convinto tutti, infatti sono giunte diverse accuse riguardo l’ipotetica strategia messa in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)è reduce da momenti tesissimi con Dayane Mello al ‘Grande Fratello Vip’. Le litigate tra le due sono state numerosissime negli ultimi giorni e durante la diretta di lunedì 22 febbraio è avvenuto un momento molto delicato. Infatti, la modella brasiliana ha deciso clamorosamente di mandarla in nomination insieme a Stefania Orlando, mettendo appunto a rischio colei che si credeva fosse sua amica. Ma non è l’unico aspetto che sta angosciando l’attrice siciliana. Sempre nell’appuntamento con Alfonso Signorini, è stato eliminato dalla Casa più spiata d’Italia, con il qualestava iniziando una bellissima storia d’amore. La relazione però non ha sempre convinto tutti, infatti sono giunte diverse accuse riguardo l’ipotetica strategia messa in ...

