“Jackie Brown”, stasera in tv il film più atipico di Quentin Tarantino (Di martedì 23 febbraio 2021) In una serata completamente dedicata a Tarantino Paramount propone alle 23:00 “Jackie Brown”. È il film più atipico del famoso regista americano che schiera un cast d’eccezione comprendente il collaudato Samuel L.Jackson, Robert De Niro e Michael Keaton. Si tratta dell’unico lungometraggio non originale di Tarantino perchè tratto da un romanzo. Jackie Brown, il Tarantino intimista Oggi Paramount ha deciso di omaggiare Quentin Tarantino trasmettendo in prima serata il capolavoro “Pulp Fiction” e a seguire il meno conosciuto “Jackie Brown”. È questo, pur avendone punti comune, un film completamente diverso dagli altri del famoso regista americano. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) In una serata completamente dedicata aParamount propone alle 23:00 “”. È ilpiùdel famoso regista americano che schiera un cast d’eccezione comprendente il collaudato Samuel L.Jackson, Robert De Niro e Michael Keaton. Si tratta dell’unico lungometraggio non originale diperchè tratto da un romanzo., ilintimista Oggi Paramount ha deciso di omaggiaretrasmettendo in prima serata il capolavoro “Pulp Fiction” e a seguire il meno conosciuto “”. È questo, pur avendone punti comune, uncompletamente diverso dagli altri del famoso regista americano. ...

