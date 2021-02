Gattuso, derby e Gaich, parla Foggia: “Vi svelo i segreti del Benevento e di Inzaghi” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Napoletano e tifoso del Napoli. Il derby di domenica prossima non può certamente essere una gara come tutte le altre per Pasquale Foggia. Nel lungo percorso che condurrà al match del “Diego Armando Maradona“, il direttore sportivo del Benevento ha tracciato la rotto intervenendo ai microfoni di Radio Marte. Queste le parole rilasciate all’emittente radiofonica. Rosa – La costruzione della squadra non parte da quest’anno, ma da un progetto iniziato dopo la retrocessione. Si possono comprare tanti bravi giocatori ma se non costruisci l’anima e l’appartenenza di un gruppo non si va lontano, specie se bisogna lottare per salvarsi. Queste cose si costruiscono giorno dopo giorno, nei rapporti quotidiani e in questo c’è stato un grandissimo lavoro da parte di tutti. Abbiamo scelto i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Napoletano e tifoso del Napoli. Ildi domenica prossima non può certamente essere una gara come tutte le altre per Pasquale. Nel lungo percorso che condurrà al match del “Diego Armando Maradona“, il direttore sportivo delha tracciato la rotto intervenendo ai microfoni di Radio Marte. Queste le parole rilasciate all’emittente radiofonica. Rosa – La costruzione della squadra non parte da quest’anno, ma da un progetto iniziato dopo la retrocessione. Si possono comprare tanti bravi giocatori ma se non costruisci l’anima e l’appartenenza di un gruppo non si va lontano, specie se bisogna lottare per salvarsi. Queste cose si costruiscono giorno dopo giorno, nei rapporti quotidiani e in questo c’è stato un grandissimo lavoro da parte di tutti. Abbiamo scelto i ...

camila_healing : RT @pepromano: 22 Febbraio 2024 Napoli travolto 2-0 nel derby con il Giugliano, si allontana dalla zona playoff per risalire in Lega Pro.… - franonesiste : RT @pepromano: 22 Febbraio 2024 Napoli travolto 2-0 nel derby con il Giugliano, si allontana dalla zona playoff per risalire in Lega Pro.… - gabrielemonaco0 : @falliremooggi @milan_corner Mi ricordo ai derby di Gattuso, sbagliati, il casino qua sopra - MarcoMm : RT @pepromano: 22 Febbraio 2024 Napoli travolto 2-0 nel derby con il Giugliano, si allontana dalla zona playoff per risalire in Lega Pro.… - mikepowah : @DavidBasco86 Ma io ricordo il derby di vecino... Ce lo hanno messo in culo bene bene, cmq dopo guardo il mister. P… -