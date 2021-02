Focolaio al Torino: sospeso l’allenamento, a rischio la partita contro il Sassuolo (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ scoppiato un Focolaio in casa Torino, il club granata ha rivelato nuove positività dopo quelle riscontrate la scorsa settimana e ha deciso di bloccare l’allenamento. Adesso si procederà con nuovi controlli e l’anticipo in programma venerdì contro il Sassuolo è a serio rischio. La squadra granata è reduce da un buon momento in campionato, una serie di risultati utili consecutivi e soprattutto la vittoria nello scontro diretto contro il Cagliari che ha permesso di recuperare terreno. Il comunicato al Torino Il Torino ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale per aggiornare la situazione. “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ scoppiato unin casa, il club granata ha rivelato nuove positività dopo quelle riscontrate la scorsa settimana e ha deciso di bloccare. Adesso si procederà con nuovilli e l’anticipo in programma venerdìilè a serio. La squadra granata è reduce da un buon momento in campionato, una serie di risultati utili consecutivi e soprattutto la vittoria nello sdirettoil Cagliari che ha permesso di recuperare terreno. Il comunicato alIlha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale per aggiornare la situazione. “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora ...

Corriere : Covid, rischio focolaio al Torino: sospeso l’allenamento - radio_milano : RT @Corriere: Covid, rischio focolaio al Torino: sospeso l’allenamento - moggi0almutairi : RT @cmdotcom: #TorinoSassuolo a rischio rinvio: si teme per il focolaio Covid in casa granata #Torino - cmdotcom : #TorinoSassuolo a rischio rinvio: si teme per il focolaio Covid in casa granata #Torino - Corriere : Covid, rischio focolaio al Torino: sospeso l’allenamento -