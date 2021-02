È morto per Covid l’ex campione di motociclismo Fausto Gresini: aveva 60 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) morto Fausto Gresini per Covid: l’ex pilota aveva 60 anni È morto a 60 anni Fausto Gresini. Ex pilota, due volte iridato, e manager dell’omonimo team, se n’è andato all’ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate all’infezione da Covid-19. L’annuncio di Gresini Racing La conferma è arrivata dallo stesso team Gresini Racing con un comunicato via social, concluso con un messaggio di cordoglio alla famiglia: “Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo”. La ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021)perpilota60a 60. Ex pilota, due volte iridato, e manager dell’omonimo team, se n’è andato all’ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate all’infezione da-19. L’annuncio diRacing La conferma è arrivata dallo stesso teamRacing con un comunicato via social, concluso con un messaggio di cordoglio alla famiglia: “Tutta laRacing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo”. La ...

