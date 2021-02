Covid: un anno fa l’aperitivo di Zingaretti, il video negazionista di Scanzi e gli involtini della Lucarelli (Di martedì 23 febbraio 2021) “Parola d’ordine: normalità”. Da vero leader, un anno e tre giorni fa, Nicola Zingaretti sfidò il panico che si era diffuso a causa del coronavirus e a Milano aderì all’iniziativa #Milanononsiferma promossa dal Partito Democratico Metropolitano milanese partecipando ad un aperitivo con i giovani presso il Pinch Ripa di Porta Ticinese e lanciando la parola d’ordine… Ancora oggi un epitaffio sotto le accuse di negazionismo rivolte nei mesi successivi alla destra non solo dal Pd, ma anche dai vari opinionisti di sinistra, da Scanzi alla Lucarelli. La paura del Covid? Basta negare l’esistenza… Era il singolare modo di Zingaretti di esorcizzare la paura del Covid e di rispondere al presunto allarmismo sulla pandemia, in linea con quella campagna di difesa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) “Parola d’ordine: normalità”. Da vero leader, une tre giorni fa, Nicolasfidò il panico che si era diffuso a causa del coronavirus e a Milano aderì all’iniziativa #Milanononsiferma promossa dal Partito Democratico Metropolitano milanese partecipando ad un aperitivo con i giovani presso il Pinch Ripa di Porta Ticinese e lanciando la parola d’ordine… Ancora oggi un epitaffio sotto le accuse di negazionismo rivolte nei mesi successivi alla destra non solo dal Pd, ma anche dai vari opinionisti di sinistra, daalla. La paura del? Basta negare l’esistenza… Era il singolare modo didi esorcizzare la paura dele di rispondere al presunto allarmismo sulla pandemia, in linea con quella campagna di difesa ...

marcobardazzi : 500 mila puntini neri su una pagina. Un anno di strage del Covid negli Usa in un solo sguardo - SkyTG24 : Un anno di Covid: Marco Mengoni canta a Bergamo L'anno che verrà di Lucio Dalla. VIDEO - Capezzone : Oggi su @atlanticomag @MiloMatte e un anno di virus con gli stessi nemici della libertà - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada #Covid: com'è cambiata la nostra vita un anno fa. Ritorno a #Bergamo, la seconda parte del racconto di @elenatesti #taga… - TgrRai : RT @TgrVeneto: L'associazione Udu lancia una petizione: 1500 euro all'anno in media sono troppi - dicono - per i ragazzi e le loro famiglie… -