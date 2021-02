Covid, Lopalco lancia l'allarme: «La variante Covid si diffonde tra bimbi e ragazzi». Poi fa una proposta (Di martedì 23 febbraio 2021) L'epidemiologo e assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, è stato ospite nella trasmissione ospite di «The Breakfast Club» su Radio Capital. L'esperto ha lanciato l'allarme sulla variante inglese del Coronavirus. "Segnali preoccupanti dalle varianti. Serve Dad fino all'inizio della primavera" Lopalco ha spiegato che, nonostante la Puglia si trovi in zona gialla, sono emersi segnali preoccupanti della diffusione della variante inglese. Questa mutazione del Sars-CoV-2 si diffonde tra i giovani e i bambini. Nonostante il trend dei contagi sia in diminuzione, «non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli», avverte. Per l'assessore alla Salute della Regione Puglia, la didattica a distanza dovrebbe essere prorogata fino all'inizio della primavera. ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021) L'epidemiologo e assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi, è stato ospite nella trasmissione ospite di «The Breakfast Club» su Radio Capital. L'esperto hato l'sullainglese del Coronavirus. "Segnali preoccupanti dalle varianti. Serve Dad fino all'inizio della primavera"ha spiegato che, nonostante la Puglia si trovi in zona gialla, sono emersi segnali preoccupanti della diffusione dellainglese. Questa mutazione del Sars-CoV-2 sitra i giovani e i bambini. Nonostante il trend dei contagi sia in diminuzione, «non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli», avverte. Per l'assessore alla Salute della Regione Puglia, la didattica a distanza dovrebbe essere prorogata fino all'inizio della primavera. ...

