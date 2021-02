repubblica : In calo i contagi fra gli anziani: primi effetti dei vaccini nelle Rsa. Il motore dell'epidemia ora sono gli under… - fattoquotidiano : Dopo le mascherine e i tamponi rapidi, ora il business di chi lucra sull’epidemia si sposta sui vaccini anti-Covid… - SiculoAnarkiko : Covid, l'epidemia peggiora: altri 356 morti e crescono ricoveri e terapie intensive - solounastella : RT @globalistIT: I dati (non buoni) di oggi sul #Coronavirus in Italia - VannaRicci : @alexpinnisi Stiamo peggiorando ogni giorno È un’epidemia peggio del Covid ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid epidemia

il Resto del Carlino

La situazione dei contagi da Coronavirus in Italia è stazionaria, con anche oggi 356 morti e 13.314 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 303.850 tamponi processati. Il dato incoraggiante è nel ...Sono 13.314 i nuovi casinelle ultime 24 ore in Italia, in aumento su ieri (9.630) e su martedì scorso, quando erano 10. per un totale di 96.348 vittime dall'inizio dell'. E prosegue la ...Si stringe verso il nuovo Dpcm con le misure per contenere l'epidemia da coronavirus e i parametri per chiusure e riaperture. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato per questa sera alle ...(Il Messaggero) Covid, il bollettino del 23 febbraio: crescono casi e decessi Gli ultimi dati sull'epidemia di coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore in ...