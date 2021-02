Cara Delevingne passa al castano «chocolate almond» e sembra un’altra

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non tutte le bionde sono perenni e Cara Delevingne lo ha dimostrato con l’ultimo suo cambio di look. In un nuovo post su Instagram la star mostra un nuovissimo colore di capelli, un nocciola caldo, e anche un nuovo taglio (opera del super team di hair stylists, Mara Roszak, e Jamie Levin, del Mare Salon di West Hollywood, così si vocifera). È il colore più scuro che abbia mai sfoggiato la modella diventata attrice, da tanto tempo affezionata al suo biondo. Anche il taglio è insolito, anzi sorprendete, e riporta indietro nel tempo a un look anni ottanta, uno stile shag lungo e texturizzato.

Lind77068369 : @g4yscorpio Bah a me non frega nulla... ma ricordo che la prima volta che ne sentii parlare fui molto sorpresa, e q… - HuertDeAuteuil : @LaGrevia Cara Delevingne c’ha fatto una carriera, che cazzo te ne fotte - jokersdolly : RT @DibblestheWine: Possiamo parlare un attimo della bellezza di Cara Delevingne - VanderlaRibeir1 : RT @DibblestheWine: Possiamo parlare un attimo della bellezza di Cara Delevingne - tisthedamnFra : RT @DibblestheWine: Possiamo parlare un attimo della bellezza di Cara Delevingne -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Delevingne

MTV.IT

'Le bionde si divertono di più, ma le more...': con questa frasepresenta su Instagram il suo ultimo cambio di look che prevede un nuovo taglio, ma soprattutto un nuovo colore di capelli . La modella e attrice, 28 anni, ha archiviato il suo biondo ...Come è successo di recente ae Amanda Seyfried. Bellissime comunque, interpreti di un'avvenenza reale e fuori da qualsiasi stereotipo o canone rigido. Natural beauty: talento e ..."Le bionde si divertono di più, ma le more...": con questa frase Cara Delevingne presenta su Instagram il suo ultimo cambio di look che prevede un nuovo taglio, ma soprattutto un nuovo colore di capel ...Un viaggio attraverso il tempo, una visione libera da qualsiasi confine, che parte dallo spirito romantico del circolo letterario Bloomsbury Group per arrivare alla potenza eterea dei marmi di Galleri ...