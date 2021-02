Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio Dà Buca a Gemma! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio non va più in esterna con Gemma perché prova dei sentimenti nei confronti di un’altra dama, mentre Claudio e Sabina si dicono addio ancora una volta… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, Gemma ha ricevuto l’ennesima delusione per via del comportamento del secondo Maurizio. Quest’ultimo, che aveva dedicato delle poesie a Gemma, ha perso la testa per un’altra dama. Si è parlato poi anche di Claudio e Sabina. Ecco i dettagli. La Puntata si apre, come sempre, con lo sfogo di Gemma. La Galgani è rimasta profondamente colpita dalla scelta di Sophie ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 22 febbraio 2021)dinon va più in esterna con Gemma perché prova dei sentimenti nei confronti di un’altra dama, mentre Claudio e Sabina si dicono addio ancora una volta… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, Gemma ha ricevuto l’ennesima delusione per via del comportamento del secondo. Quest’ultimo, che aveva dedicato delle poesie a Gemma, ha perso la testa per un’altra dama. Si è parlato poi anche di Claudio e Sabina. Ecco i dettagli. Lasi apre, come sempre, con lo sfogo di Gemma. La Galgani è rimasta profondamente colpita dalla scelta di Sophie ...

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - MakeDavero : RT @Misurelli77: Per non dimenticare... Le 'cose buone' fatte dal codardo durante il ventennio (Quello che tentò di scappare travestito da… - giulianol : RT @theciosaz: @idiblue2 @MagisterZatta @BMarcadin @Luca_Mussati @giulianol @M_gabanelli Con lo stesso criterio, il numero di donne che ucc… -